Alabama State House 2026

The winner of a special-called primary for Alabama’s congressional and State Senate races would take all without a runoff, according to two proposals introduced on the first day of the state’s surprise special session.

Last week, the U.S. Supreme Court’s ruling in the case of Louisiana v. Callais reignited a legal fight over Alabama’s court-ordered voting district maps for the state’s seven U.S. House of Representatives seats and 35 Alabama Senate seats, and caused Gov. Kay Ivey to convene a special session of the legislature to set new primary dates in those races in the event those court-ordered voting maps are overturned.

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