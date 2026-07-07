A seemingly uneventful Orange Beach City Council meeting Tuesday night quickly turned hostile as a local resident sparked a fiery exchange between herself, a councilor and Mayor Tony Kennon over a 2024 incident where Kennon was videoed speaking to police after they responded to a 911 call about a naked man punching a woman on the balcony of a public building.
During a 54-minute-long council meeting, local resident and private investigator Wendy Pickering urged the City Council not to release police body camera footage of Kennon taken at the Coastal Resources Building after 1 a.m. on Sept. 2, 2024 when police responded to a reported domestic violence incident on the building’s balcony.
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