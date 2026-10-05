Timothy Tucker

Former Orange Bac Public Works Director Tim Tucker

 Provided by city of Orange Beach

Editor's Note

This article was updates with more information from the Atmore Police Department as of 5:18 p.m. Monday, Oct. 5, 2026.

An Orange Beach city official who was arrested in an Escambia County prostitution investigation that included a state lawmaker and local education official is no longer employed by the city.

Orange Beach City Administrator Ford Handley confirmed that Tim Tucker, the now-former public works director, is no longer employed by the city. He declined to comment on Tucker’s arrest but said he has been replaced as of Monday morning. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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