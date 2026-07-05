Coastal Resources Tony Kennon

Orange Beach Mayor Tony Kennon has a second office on the south end of the city’s Coastal Resources Building, where police were called on Sept. 2, 2024.

 

 Staff graphic

Orange Beach city officials cited in an ethics complaint against Mayor Tony Kennon as having known early on that he was found by police inside a government building after someone saw a domestic violence incident on the balcony on Labor Day 2024 are keeping a tight lip.

A complaint filed with the Alabama Ethics Commission on May 1 by Councilors Ginger Harrelson, Jeff Silvers and Robert Stuart alleges that City Administrator Ford Handley and City Clerk Renee Eberly were both aware that Kennon had been the subject of a brief Orange Beach Police Department (OBPD) investigation within a day of the Sept. 2, 2024 incident at the Coastal Resources Building.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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