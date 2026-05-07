Orange Beach town hall 5.6.26

9-year-old Orange Beach resident Waylon Armstrong speaks during a city town hall meeting on May 6, 2026. 

 Screen shot via Orange Beach Facebook page

Orange Beach residents packed into the town’s high school performing arts center Wednesday night to express concerns, thoughts and opposition to a proposal to locate a dinner theater business owned by Dolly Parton in the beachside town. 

As of Wednesday, the city of Orange Beach is slated to consider a project to bring the restaurant and theater chain Pirate’s Voyage Dinner and Show to Orange Beach during a Planning and Zoning meeting on May 11. 

Pirate's Voyage

Shown is a rendering of how a developer would locate a Pirate's Voyage Dinner and Show in Orange Beach. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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