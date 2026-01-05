Lorenzo Matthews standoff

Lt. Lorenzo Matthews was injured in a standoff in Midtown that prosecutors described as a "war on police."

 Staff graphic

The Mobile police officer shot during a Sunday standoff in Midtown described by prosecutors as a "war on police" has been identified as a 26-year veteran of the department.

After undergoing surgery for a gunshot wound to his abdomen, Lt. Lorenzo Matthews, of the Mobile Police Department’s Third Precinct, is in stable condition and expected to recover, according to a Monday statement.

113 Tuscaloosa Street standoff

The Tuscaloosa Street home from which Justin Micahel Senia and Arielle Joanna Perreault allegedly opened fire on Mobile police. On Monday, investigators were seen looking through the crime scene.

