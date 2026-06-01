Perdido Pass

A car rests on an outer barricade on the Perdido Pass Bridge Sunday, May 31, 2026. 

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One person was arrested Sunday afternoon in Orange Beach and two others taken to local hospitals following a two-vehicle wreck on the Perdido Pass Bridge, local police announced Monday. 

At about 1:15 p.m. Sunday, Orange Peach Police Department closed off a section of the bridge after a pickup truck collided with a gray vehicle. A truck smashed into a sidewall, while the other vehicle crashed and went over the sidewalk barrier, but was stopped by the roadway’s fenced barricade.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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