Amtrak in Mobile

One person died following a vehicle collision with an Amtrak train in Gautier Thursday night. 

Mississippi Highway Patrol spokesperson Landon Orozco told Lagniappe Friday morning a passenger vehicle collided with a train on Ladnier Road in Gautier, where the roadway intersects with the Amtrak Mardi Gras Line. The driver of the vehicle was pronounced dead at the scene, and no other injuries were reported. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(2) comments

guest2640

Words of wisdom: Stop, look, and listen.

Report Add Reply
guest160

People may be accustomed to slow moving freight trains around here. That new passenger train flies through railroad crossings. Saw it cross highway 57 near Ocean Springs and was surprised at the speed. Definitely don’t want to try and beat it to the crossing!

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In