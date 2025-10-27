Franklin Arana

Shown is an image of Franklin Arana, 30. Arana was arrested and charged with manslaughter on Monday following a fatal crash on Sunday, Oct. 26. 

 Special to Lagniappe Daily/ Mobile Metro Jail

Mobile police have arrested and charged someone with manslaughter in connection with a fatal Sunday crash in the area of Montlimar Drive and Michael Boulevard.

According to a Mobile Police Department release, officers were called to a traffic accident at 3:09 p.m. Upon arrival, officers found a Toyota Corolla and a Toyota 4Runner had collided, and the 4Runner had turned over onto its side.

