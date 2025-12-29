Orange Beach city seal
By Gabriel Tynes

The city of Orange Beach will fight a lawsuit filed by a local property owner after it was sued for violating the Alabama Open Meetings Act during a Nov. 21 special-called City Council meeting to settle a 2020 land dispute. 

On Dec. 18, the city’s attorneys filed a disclosure statement stating the seaside town intends to respond to the complaint filed by Turquoise Place Condominium Association, alleging the City Council did not provide a 24-hour notice prior to the meeting, as required by state law. 

