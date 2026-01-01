Orange Beach city seal
By Gabriel Tynes

The city of Orange Beach has been granted time to negotiate a resolution with a local property owner suing to block the finalization of a land dispute settlement. 

On Monday, Dec. 29, Baldwin County Circuit Judge Byron Brackin granted the city and plaintiff Turquoise Place Condominiums Association until Monday, Jan. 5 to resolve a lawsuit alleging the City Council violated the Alabama Open Meetings Act during a special-called meeting on Nov. 21. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In