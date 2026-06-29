Orange Beach City Council 6.29.26

The Orange Beach City Council considers whether to hire an appraiser for a 23-acre RV Park property being sold for $14 million.

 Provided by city of Orange Beach

As of Monday two interested parties have now pulled out of purchase negotiations for an RV park property in Orange Beach, one being the city and the other a Dolly Parton-owned pirate-themed dinner and show business. 

On Monday, the Orange Beach City Council voted unanimously not to move forward with obtaining an appraisal for a multi-million dollar RV park property that was previously being considered to be turned into a pirate-themed dinner and entertainment venue called Pirates Voyage.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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