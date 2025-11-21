Orange Beach city seal
By Gabriel Tynes

The Orange Beach City Council on Friday voted unanimously to pay a local property owner $500,000 and give back a track of land adjoining the Gulf as part of a settlement agreement with Turquoise Properties LLC. 

The vote was held during a minutes-long special city council meeting, and it seems to bring an end to about five years of litigation surrounding a 2003 land deal and city approvals for Turquoise Properties to develop a condo along the Gulf. 

