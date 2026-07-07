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Austin Tanner — who previously violated his bond to attend the CMA Awards — will again face losing his pre-trial status over a physical altercation last month at a Tracy Lawrence concert.

A Mobile County judge has scheduled a July 14 hearing on local prosecutors’ latest attempt to revoke the Orange Beach musician and businessman’s bond after he was charged with assault. Circuit Judge Michael Windom signed the order last week, July 2, instructing Tanner to appear with his lawyer shortly after Assistant District Attorney Clay Rossi filed a motion accusing Tanner of again violating his bond conditions.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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