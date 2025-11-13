Doug Otto

Doug Otto, director and CEO of the Alabama State Port Authority (PROVIDED)

Mobile native Doug Otto has been selected to lead the Alabama Port Authority for a 16-month term.

During its meeting Wednesday, the Alabama Port Authority Board of Directors appointed Otto director and CEO, making permanent his interim leadership following the retirement of former director John Driscoll.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In