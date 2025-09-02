William Carroll
By Gabriel Tynes

Alleging there is “an appearance of a law not being followed,” District 2 Councilman William Carroll abstained from the Mobile City Council’s vote to finalize the results of last week’s municipal election, in which Samantha Ingram defeated him.

Carroll, who previously served on the City Council from 2005 to 2013 before winning re-election in 2021, lost his bid for re-election Tuesday night, Aug. 26. Ingram, the former deputy superintendent of the Mobile County Public School System, bested him.

(1) comment

Soccernut

Carpetbagger maybe. Carroll has a point here. If she was a Mobile resident at the time of 2024 general elections and voted in Georgia. Somehow this is illegal double-dipping. By voting in Georgia she is not a Mobile resident in November 24. She doesn’t qualify. But from what I’m getting from all I read is that there is no method of enforcing the law.

Report Add Reply

