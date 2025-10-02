McGill Toolen

McGill-Toolen High School (via Facebook)

The Archdiocese of Mobile and a handful of administrators at McGill-Toolen Catholic High School were sued earlier this week by the family of a student who alleged another classmate frequently urinated on him and assaulted him with a deodorant can.

On behalf of parent Nichole Hollins and her son — identified by the initials “M.W.” — Montgomery attorney Charles James II filed a lawsuit against the Archdiocese of Mobile, McGill-Toolen principal Michelle Haas, athletic director Bill Griffin, football coach David Faulkner and a handful of unnamed others, seeking compensatory and punitive damages from the group in connection to the injury of the freshman football player in the spring.

