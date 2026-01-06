68 Ventures Fortuna Hotel

Shown is a rendering of Fortuna Hotel, a future luxury hotel and restaurant in Olde Towne Daphne. In January, 2026, the Daphne City Council approved an $8 million tax incentive for 68 Ventures to build the hotel located on Main Street across from a U.S. Post Office. The project is slated for completion sometime in 2029.

 Special to Lagniappe Daily/ 68 Ventures

Baldwin County-based development company 68 Ventures will now receive an $8 million tax incentive to build a luxury hotel and restaurant in the heart of Olde Towne Daphne. 

During its regular meeting at City Hall, the Daphne City Council unanimously approved the deal without any debate or feedback from the public. The project will see the luxury Hotel Fortuna and a restaurant built on Main Street across from the U.S. Post Office.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(1) comment

guest160

Looks like Daphne has sold out to the millionaire developer. An explosion of affordable housing is on its way and Daphne will be forever changed.

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In