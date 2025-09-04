A 50-year-old man was shot and killed Wednesday after opening fire on Mobile police during a standoff in the 4200 block of Bayfront Road.

The man, identified as Woodrow Wilson Meservey III, fired multiple shots at officers from inside a home before being struck by return fire, according to Mobile police Thursday morning. He was taken to a hospital with life-threatening injuries and later died. No officers were injured.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In