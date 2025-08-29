A 37-year-old man was killed Thursday after his motorcycle collided head-on with another vehicle in west Mobile.

Police responded to the 4700 block of Halls Mill Road at approximately 11:49 a.m. on Aug. 28 after receiving reports of a traffic accident. Officers arrived to find one man dead at the scene and another with minor injuries.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

