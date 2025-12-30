Mobile Police

Mobile police officers at Unity Point Park in Downtown Mobile, where a death investigation was underway Tuesday morning, Dec. 30, 2025. (STAFF)

Police are currently on the scene of a death investigation in Downtown Mobile.

Blake Brown, the spokesperson for the Mobile’s Public Safety Department, confirmed officers were handling a death investigation of an adult male in the area of Unity Point Park at the intersection of North Broad Street and Spring Hill Avenue in response to a call made around 8:30 a.m. Tuesday, Dec. 30.

