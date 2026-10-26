The Mobile Police Department reported the following incidents for the period of Friday, Oct. 23, through Sunday, Oct. 25, 2026:
Assault 2nd
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