Midtown standoff

Mobile police are engaged in a stand-off with a person barricaded inside a Tuscaloosa Street home in Midtown.

Details are limited as of 11 a.m. Sunday, but MPD spokesman Blake Brown said residents living in the area of Tuscaloosa Street from Springhill Avenue to Old Shell Road should shelter in place while police interact with the unidentified individual. Officers have the street blocked from those roadways.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Police officer got shot.

