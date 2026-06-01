The Alabama Port Authority (APA) has received a credit rating boost from S&P Global Ratings, moving from A- to A with a positive outlook. The upgrade, announced in a report published May 29, reflects the Port's strong financial performance, effective operations, and long-term growth strategies

611635515_1318543906982590_2641361053119172500_n.jpg

Photo by the Alabama Port Authority.

According to S&P, the positive outlook indicates confidence in the APA's future and suggests the possibility of another rating increase if current financial trends continue. The report highlighted the Port's improved financial metrics, strong operating margins, and manageable debt levels.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription