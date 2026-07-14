Lagniappe is pleased to announce the winners in the 2026 Nappie Awards, celebrating the best on both sides of Mobile Bay.
Winners have been announced in the July 15 issue of Lagniappe and will be recognized at a ceremony at the Saenger Theatre on Friday, July 17. Put on your cowboy boots and get ready to boot scoot boogie, as we present "A Rhinestone Rodeo."
kAm%96 7:?2=:DED :? 6249 42E68@CJ k2 E:E=6lQ!C6D6?E:?8 E96 a_ae }2AA:6 pH2C5D u:?2=:DEDQ 9C67lQ9EEADi^^HHH]=28?:2AA6>@3:=6]4@>^E?4>D^2DD6E^65:E@C:2=^e67d`57_\ehh2\c272\264`\h6h6bhhhbcde^Q E2C86ElQ03=2?<Qm42? 36 G:6H65 96C6k^2m]k^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQmp#%$k^9`m
k9bmq6DE {@42= !2:?E6Ck^9bm
kAmt=:K236E9 {2u@C46k^Am
k9bmq6DE {@42= !@CEC2:E pCE:DEk^9bm
kAm{J5:2 w@DEk^Am
k9bmq6DE {@42= $4F=AE@Ck^9bm
kAmw2C=2? %@@=6 $49H2==k^Am
k9bmq6DE {@42= vC2A9:4 s6D:8? pCE:DEk^9bm
kAm{2FC2 rC@H?@G6Ck^Am
k9bmq6DE |:I65 |65:2 pCE:DEk^9bm
kAm{6@ u6CC6:C2k^Am
k9bmq6DE pCE v2==6CJk^9bm
kAm%96 uC6?49>6?k^Am
k9bmq6DE |FD6F>k^9bm
kAm|@3:=6 r2C?:G2= |FD6F> k^Am
k9bmq6DE %962EC6 vC@FA \ r9:=5C6?VDk^9bm
kAm$F??J $:56 %962E6Ck^Am
k9bmq6DE %962EC6 vC@FAk^9bm
kAmr9:4<2D2H r:G:4 %962EC6k^Am
k9bmq6DE !=2J @C !6C7@C>2?46 @7 E96 *62C \ r9:=5C6?VDk^9bm
kAmQuC2?<6?DE6:?[Q $E] !2F=DV !=2J6CDk^Am
k9bmq6DE !=2J @C !6C7@C>2?46 @7 E96 *62Ck^9bm
kAmQ`ffeQ r9:4<2D2H r:G:4 %962E6C k^Am
k9bmq6DE |FD:42= !6C7@C>2?46 @7 E96 *62Ck^9bm
kAmQ%96 |FD:4 |2?[Q $E] !2F=VD !=2J6CDk^Am
k9bmq6DE s2?46 !6C7@C>2?46 @7 E96 *62Ck^9bm
kAmQ$9677:6=5 $9@HE:>6 a_adQ $9677:6=5 $49@@= @7 E96 s2?46 k^Am
k9bmq6DE s2?46Ck^9bm
kAmpF3C66 r2E6 y@:?6C k^Am
k9bmq6DE s2?46 $EF5:@k^9bm
kAm|@3:=6 q2==6Ek^Am
k9bmq6DE {@42= r@>65:2?k^9bm
kAm%6CCJ (@C=6Jk^Am
k9bmq6DE {@42= u:=>>2<6Ck^9bm
kAmxDC26= #@5C:8F6Kk^Am
k9bmq6DE {@42= p4E@Ck^9bm
kAmt=D2 !C649Ek^Am
k9bmq6DE {@42= pFE9@Ck^9bm
kAmq6EDJ t] r92?5=6C k^Am
k9bmq6DE !@6Ek^9bm
kAm(2J?6 |4}6:=k^Am
k9bmq6DE r=2DD:42= |FD:4:2?k^9bm
kAmp?5C2 q@9?6E[ 7=FE6 k^Am
k9bmq6DE {@42= w:DE@C:2?k^9bm
kAm%@> |4v6966k^Am
k9bmq6DE pCED t5F42E@Ck^9bm
kAmz2E:2 v2CK2[ |@3:=6 q2==6Ek^Am
k9bmq6DE %962EC:42= $:?86Ck^9bm
kAmt=@F:D6 w2JDk^Am
k9bmq6DE pCED tG6?Ek^9bm
kAm{@s2 pCEH2=<k^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQmqtp&%* U2>Aj (t{{}t$$k^9`m
k9bmq6DE $2=@?k^9bm
kAm$2=@? (6DEk^Am
k9bmq6DE ~G6C2== $EJ=:DEk^9bm
kAm$E6A92?:6 r2CE6C[ $EF5:@ !wk^Am
k9bmq6DE r@=@C:DEk^9bm
kAm}2E2=:6 y6?<:?D[ w2G6? $EF5:@k^Am
k9bm$4:DD@C (:K2C5k^9bm
kAm|6282? w@==6J[ | $@4:6EJ $2=@? U2>Aj $F:E6Dk^Am
k9bmq6DE $A64:2= tG6?E $EJ=:DEk^9bm
kAmr2:E=:? }6H6==[ !:?< {236= p86?4Jk^Am
k9bm$EJ=:DE H:E9 2== E96 E62k^9bm
kAm!9C2?<6J {@H6CJ[ $EF5:@ !wk^Am
k9bmq6DE }6H w2:C $EJ=:DEk^9bm
kAmw2??29 w2==[ | $@4:6EJk^Am
k9bmq6DE q2C36Ck^9bm
kAm#@??:6 y@9?D@?[ w:==4C6DE q2C36CDk^Am
k9bmq6DE |2<6FA pCE:DEk^9bm
kAm|2<6FA ) y6??2yk^Am
k9bmq6DE w@@\92 (2I6Ck^9bm
kAm|@C82? w2?6J[ | $@4:6EJ $2=@? U2>Aj $F:E6Dk^Am
k9bmq6DE !=246 E@ 86E |2?:^!65:k^9bm
kAm'U2>Aj{ }2:=Dk^Am
k9bmq6DE tDE96E:4:2?k^9bm
kAmzJ?52== ~FE=2H[ %96 !2C< U2>Aj #63@H6 r=:?:4 7@C !=2DE:4 $FC86CJk^Am
k9bmq6DE s2J $A2k^9bm
kAm%96 $A2 2E %96 q2EE=6 w@FD6 w@E6= k^Am
k9bmq6DE |2DD286 %96C2A:DEk^9bm
kAm|@C82? }@=76[ %96 q2EE=6 w@FD6 $A2 U2>Aj w2?5 2?5 $E@?6 |2DD286 U2>Aj u24:2= $A2k^Am
k9bmq6DE !6C>2?6?E y6H6=CJk^9bm
kAm$!p#z$ !6C>2?6?E y6H6=CJ 3J zk^Am
k9bmq6DE %2??:?8 $2=@?k^9bm
kAmqCFD9 @7 qC@?K6k^Am
k9bmq6DE vJ>^u:E?6DD u24:=:EJk^9bm
kAm!FC6 q2CC6 |@3:=6 k^Am
k9bmq6DE rC@DDu:E u24:=:EJk^9bm
kAmrC@DDu:E |@3:=6k^Am
k9bmq6DE !6CD@?2= %C2:?6Ck^9bm
kAmpD9E@? %C6@?[ %C:36 u:E?6DDk^Am
k9bmq6DE |2CE:2= pCED $EF5:@ k^9bm
kAmvF=7 r@2DE y:F\y:EDF p4256>Jk^Am
k9bmq6DE *@82 $EF5:@k^9bm
kAmp3@G6 2?5 q6J@?5i *@82 2?5 $2=E %96C2AJk^Am
k9bmq6DE w62=E9 u@@5 $E@C6k^9bm
kAm':C8:?:2VD w62=E9 u@@5Dk^Am
k9bmq6DE wJ5C2E:@?^x' r=:?:4k^9bm
kAm#64@G6CJ #@@>k^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQmrx%* {xutk^9`m
k9bmq6DE |@3:=:2? #:89E }@Hk^9bm
kAm|2J@C $A:C@ r96C:@8@E:Dk^Am
k9bmq6DE q2=5H:?:2? #:89E }@Hk^9bm
kAms62?? $6CG@D[ tI64FE:G6 s:C64E@C[ !C@5:D66 !2?ECJk^Am
k9bm"F:?E6DD6?E:2= |@3:=:2?k^9bm
kAm#@? q2CC6EEk^Am
k9bm"F:?E6DD6?E:2==J q2=5H:?k^9bm
kAmq2CCJ q@@E9 k^Am
k9bmpH6D@>6 ~4E@86?2C:2? W@C D@>6H96C6 :? E92E ?6:893@C9@@5Xk^9bm
kAm(2J?6 Qr9:67 $=24Q s62?k^Am
k9bmq6DE !@=:46 ~77:46Ck^9bm
kAm%C6J !@H6==k^Am
k9bmq6DE u:C67:89E6Ck^9bm
kAmy2>:6 y@C52?k^Am
k9bmq6DE p??F2= uF?5C2:D:?8 tG6?Ek^9bm
kAm%FC<6J %C@E[ !C@5:D66 !2?ECJk^Am
k9bmq6DE w@E6=k^9bm
kAmq2EE=6 w@FD6 w@E6= U2>Aj $A2k^Am
k9bmq6DE w:89 $49@@= |2C49:?8 q2?5k^9bm
kAmq2<6C w:89 $49@@=k^Am
k9bmq6DE |2C5: vC2D !2C25:?8 $@4:6EJk^9bm
kAm|JDE:4D @7 %:>6k^Am
k9bmq6DE |2C5: vC2D |2C49:?8 $@4:6EJk^9bm
kAm|JDE:4 s@==JD @7 u@==Jk^Am
k9bmq6DE |2C5: vC2D u=@2E s6D:8?6Ck^9bm
kAm|6282? |2C=6C[ |JE9:4 u=@2E (@C<D k^Am
k9bmq6DE |2C5: vC2D q2==k^9bm
kAm~C56C @7 ~D:C:Dk^Am
k9bmq6DE |2C5: vC2D %9C@Hk^9bm
kAm~JDE6C $96== }64<=246D \ !6=:42? v:C=D^(:=5 |2FG:==:2?Dk^Am
k9bmr@@=6DE r9FC49 @C w@FD6 @7 (@CD9:Ak^9bm
kAmr9C:DE &?:E65k^Am
k9bmq6DE r=6C8J^!2DE@C^$A:C:EF2= {6256Ck^9bm
kAmuC] }:49@=2D }2A@=:E2?@[ $E] !:FD )k^Am
k9bmq6DE !=246 E@ E2<6 @FE\@7\E@H?6CD WpEEC24E:@?Xk^9bm
kAmq6==:?8C2E9 v2C56?D 2?5 w@>6 k^Am
k9bmq6DE !=246 E@ E2<6 @FE\@7\E@H?6CD W#6DE2FC2?EXk^9bm
kAmu6=:IVD u:D9 r2>Ak^Am
k9bmq6DE {@42= |6C49 @C pAA2C6= r@>A2?Jk^9bm
kAm%96 }FEC:2 #@56@ %C25:?8 r@>A2?Jk^Am
k9bmr@@=6DE pA2CE>6?E r@>>F?:EJk^9bm
kAmsVx36CG:==6 pA2CE>6?EDk^Am
k9bmq6DE #6E:C6>6?E r@>>F?:EJk^9bm
kAm(6DE>:?DE6C ':==286k^Am
k9bmq6DE v@=7 r@FCD6k^9bm
kAm|28?@=:2 vC@G6k^Am
k9bmq6DE {@42= r@>A2?J E@ (@C< u@C W&?56C d_ t>A=@J66DXk^9bm
kAm#vv r2C5:@=@8Jk^Am
k9bmq6DE {@42= r@>A2?J E@ (@C< u@C Wd`\d__ t>A=@J66DXk^9bm
kAm!C6>:6C |65:42= vC@FAk^Am
k9bmq6DE {@42= r@>A2?J E@ (@C< u@C W~G6C d__ t>A=@J66DXk^9bm
kAm&?:G6CD:EJ @7 $@FE9 p=232>2k^Am
k9bmq6DE r@CA@C2E6 r:E:K6?k^9bm
kAmw2C8C@G6 t?8:?66CD U2>Aj r@?DECF4E@CD k^Am
k9bmq6DE {@42= r@==686k^9bm
kAm&?:G6CD:EJ @7 $@FE9 p=232>2k^Am
k9bmq6DE {@42= r@==686 !C@76DD@Ck^9bm
kAmsC] |2C46==6 }2>2?[ &?:G6CD:EJ @7 $@FE9 p=232>2[ |:E496== r@==686 @7 qFD:?6DDk^Am
k9bmq6DE {@42= r@==686 !C6D:56?Ek^9bm
kAm!C6D:56?E y@ q@??6C[ &?:G6CD:EJ @7 $@FE9 p=232>2 k^Am
k9bmq6DE {@42= pE9=6E6 \ w:89 $49@@= v:C=Dk^9bm
kAmv233J vC2?E[ v@=7[ |4v:==\%@@=6? r2E9@=:4 w:89 $49@@= k^Am
k9bmq6DE {@42= pE9=6E6 \ w:89 $49@@= q@JDk^9bm
kAm%C6D (2ED@?[ (C6DE=:?8[ p=>2 qCJ2?E w:89 $49@@=k^Am
k9bm|@3:=6 q2JVD |@DE p5@C23=6 s@8k^9bm
kAmz6G:? vC:?52==k^Am
k9bm|@3:=6 q2JVD rFE6DE r2Ek^9bm
kAm~C6@ *@F?8k^Am
k9bm|@DE !6E\uC:6?5=J q2C @C #6DE2FC2?Ek^9bm
kAmw@Aw@F?5D qC6H !F3 U2>Aj s@8 !2C<k^Am
k9bm|@3:=6 q2JVD q6DE }6H $>2== qFD:?6DDk^9bm
kAm$@F= z:DD ':?E286 k^Am
k9bm*@F 2C6 D@ |@3:=6 :7…k^9bm
kAmJ@F 92E6 EF??6= 9@?<6CD]k^Am
k9bmq6DE p?:>2= #6D4F6 ~C82?:K2E:@?k^9bm
kAm%96 w2G6? k^Am
k9bmq6DE {@42= }@?\!C@7:Ek^9bm
kAmpF3C6:89VD pC>Jk^Am
k9bmq6DE !=246 E@ '@=F?E66Ck^9bm
kAmu665:?8 E96 vF=7 r@2DEk^Am
k9bm}2AA:6D r2E68@CJ 7@C a_afk^9bm
kAmq6DE v2D $E2E:@? k^Am
k9bm%9:D 3FD:?6DD :D 2H6D@>6 3FE E96C6 :D ?@ 42E68@CJ 7@C :EPk^9bm
kAmr2?6 qC6H $H66E %62[ E62 4@>A2?J k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQm k^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQmtp%$ U2>Aj s#x}z$k^9`m
k9bmq6DE ~G6C2== #6DE2FC2?E \ u:?6 s:?:?8k^9bm
kAms2FA9:?VDk^Am
k9bmq6DE ~G6C2== #6DE2FC2?E \ r2DF2=k^9bm
kAmyF5JVD !=246k^Am
k9bmq6DE }6H #6DE2FC2?Ek^9bm
kAm$E6G:6VD z:E496? |:5E@H?k^Am
k9bmq6DE r967k^9bm
kAmpCH6? #:46[ #65 @C (9:E6 |@3:=6k^Am
k9bm{2DE |62= @? t2CE9k^9bm
kAms6H sC@A x??[ s6H sC@A s@8 Qp== E96 (2JQ k^Am
k9bms:D9 E92E 567:?6D |@3:=6 k^9bm
kAm(:?EK6==VD ~JDE6C w@FD6[ #2H ~JDE6CDk^Am
k9bmq6DE w:556? v6>k^9bm
kAm'6=G6E !:8 k^Am
k9bmq6DE s2E6 }:89E #6DE2FC2?Ek^9bm
kAmr9F4<VD u:D9k^Am
k9bmq6DE t2DE6C? $9@C6 #6DE2FC2?Ek^9bm
kAmq@F5C62FIVD r2;F? vC:==k^Am
k9bmq6DE q6249 #6DE2FC2?Ek^9bm
kAmr@32=E k^Am
k9bmq6DE u2DE r2DF2=k^9bm
kAm%24@ |2>2k^Am
k9bmq6DE u@@5 %CF4<k^9bm
kAmq@@8:6 r9:4<Dk^Am
k9bmq6DE pE>@DA96C6k^9bm
kAmr9F4<VD u:D9k^Am
k9bm|@DE x??@G2E:G6 |6?Fk^9bm
kAm$BF:5 x?< t4=64E:4 t2ED 2?5 sC:?<Dk^Am
k9bmq6DE ~FE5@@C s:?:?8k^9bm
kAmq=F68:== #6DE2FC2?Ek^Am
k9bmq6DE w@>6 r@@<:?V^$@F= u@@5k^9bm
kAmyF5JVD !=246k^Am
k9bmq6DE $6CG6C\u:?6 s:?:?8k^9bm
kAmp=:4:2 y@?6D[ r@F?ECJ r=F3 @7 |@3:=6k^Am
k9bmq6DE $6CG6C \ r2DF2=k^9bm
kAm%C2G:D q2:=6J yF5J’D !=246k^Am
k9bmq6DE $6CG:46 ~G6C2==k^9bm
kAmu6=:IVD u:D9 r2>Ak^Am
k9bmq6DE #6DE2FC2?E s6DD6CEk^9bm
kAm(9:E6 r9@4@=2E6 qC625 !F55:?8[ r9F4<VD u:D9k^Am
k9bmq6DE qF776Ek^9bm
kAm}2>2?VD x?E6C?2E:@?2= 2E !:88=J (:88=J &?:G6CD:EJk^Am
k9bmq6DE #6DE2FC2?E (:?6 {:DEk^9bm
kAm#65 @C (9:E6 |@3:=6k^Am
k9bmq6DE (:?8Dk^9bm
kAm(6|@VDk^Am
k9bmq6DE r9:4<6? u:?86CDk^9bm
kAmu@@D24<=JVDk^Am
k9bmq6DE x46 rC62>^*@8FCE^uC@K6? %C62EDk^9bm
kAmr2>>:6VD ~=5 sFE49k^Am
k9bmq6DE {F?49 $A@Ek^9bm
kAm|65:E6CC2?62? $2?5H:49 r@>A2?J k^Am
k9bmq6DE (:?6^v@FC>6E $9@Ak^9bm
kAmvC66CVD $E] {@F:D |2C<6E k^Am
k9bmq6DE (:?6 $6=64E:@? \ #6E2:=k^9bm
kAm#@FD6D |2C<6EDk^Am
k9bmq6DE q66C $6=64E:@? \ #6E2:=k^9bm
kAm#@FD6D |2C<6ED k^Am
k9bmq6DE p??F2= u@@5 tG6?E @C r@@<\@77k^9bm
kAmvC66< u6DE k^Am
k9bmq6DE uC:65 r9:4<6?k^9bm
kAmw2CEVD k^Am
k9bmq6DE vF>3@k^9bm
kAm(:?EK6==VD ~JDE6C w@FD6k^Am
k9bmq6DE $FD9:k^9bm
kAmr9F4<VD u:D9k^Am
k9bmq6DE q2<6CJk^9bm
kAm!@==>2?VD q2<6CJk^Am
k9bmq6DE (655:?8 r2<6k^9bm
kAm$2==JVD !:646 2 r2<6k^Am
k9bmq6DE z:?8 r2<6k^9bm
kAm#@FD6D |2C<6EDk^Am
k9bmq6DE r@@<:6Dk^9bm
kAmq2<6 |J s2Jk^Am
k9bmq6DE s@F89?FEDk^9bm
kAm{:4<:?V v@@5 k^Am
k9bmq6DE r2E6C6Ck^9bm
kAm}2>2?VD r2E6C:?8k^Am
k9bmq6DE pAA6E:K6Ck^9bm
kAm$A:?249 U2>Aj rC2H7:D9 s:A[ w6C@6D $A@CED q2C U2>Aj vC:==6k^Am
k9bmq6DE qFC86Ck^9bm
kAmqFE49 r2DD:5JVD r27ék^Am
k9bmq6DE $E62<k^9bm
kAmqC:BF6EE6VDk^Am
k9bmq6DE $2?5H:49 $9@A^$2?5H:496Dk^9bm
kAms63C:D !@\q@JD U2>Aj sC:?<Dk^Am
k9bmq6DE $627@@5k^9bm
kAmu6=:IVD u:D9 r2>Ak^Am
k9bmq6DE qCF?49k^9bm
kAm#F3J $=:AA6Ck^Am
k9bmq6DE qC62<72DEk^9bm
kAmq@3VD s@H?E@H? #6DE2FC2?E k^Am
k9bmq6DE xE2=:2? #6DE2FC2?Ek^9bm
kAm#@>2 r27ék^Am
k9bmq6DE tE9?:4 #6DE2FC2?Ek^9bm
kAmy6CFD2=6> r27ék^Am
k9bmq6DE |6I:42? #6DE2FC2?Ek^9bm
kAmpKE642Dk^Am
k9bmq6DE %24@Dk^9bm
kAm#@@DE6CD %24@D U2>Aj %6BF:=2 k^Am
k9bmq6DE !:KK2k^9bm
kAm$6>>6D w@FD6 @7 !:KK2k^Am
k9bmq6DE r@77669@FD6k^9bm
kAmr2CA6 s:6> r@7766 U2>Aj %62 r@] k^Am
k9bmq6DE {@42= vC@46CJ $E@C6k^9bm
kAmvC66CVD |2C<6EDk^Am
k9bmq6DE vC@46CJ $E@C6^r92:?k^9bm
kAm#@FD6D |2C<6ED k^Am
k9bmq6DE q2C364F6 #6DE2FC2?Ek^9bm
kAm|@6VD ~C:8:?2= qq"k^Am
k9bmq6DE qq" !:E>2DE6Ck^9bm
kAmq@33J {2?<7@C5[ q2>2 q@3VDk^Am
k9bmq6DE #:3Dk^9bm
kAmq2>2 q@3VD qq"k^Am
k9bmq6DE q2C364F6 $2F46k^9bm
kAm|62E q@DDk^Am
k9bmq6DE !F==65 !@C<k^9bm
kAm|62E q@DDk^Am
k9bmq6DE |F53F8Dk^9bm
kAm#U2>Aj # $627@@5k^Am
k9bmq6DE #2H ~JDE6CDk^9bm
kAm(:?EK6==VD ~JDE6C w@FD6k^Am
k9bmq6DE $627@@5 |2C<6Ek^9bm
kAm{2CE:8F6VD $627@@5 |2C<6Ek^Am
k9bmq6DE !=246 E@ t2E w62=E9Jk^9bm
kAm%96 $F?7=@H6C r27ék^Am
k9bmq6DE sCF?< u@@5k^9bm
kAm{@s2 q:6C v2CE6?k^Am
k9bmq6DE w2?8@G6C u@@5k^9bm
kAmq@3VD s@H?E@H? s:?6C k^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQmwtp{%w U2>Aj |tsxrp{k^9`m
k9bmq6DE v!k^9bm
kAmsC] p>J $EC2DD3FC8[ p=232>2 |65:42= vC@FA k^Am
k9bmq6DE v6?6C2= |65:4:?6 !C24E:46k^9bm
kAmp=232>2 |65:42= vC@FAk^Am
k9bm|@3:=6 q2JVD q6DE $A64:2=:DE Ws@4E@CXk^9bm
kAmsC] s2G:5 }6CJ[ r2C5:@=@8J[ #vv r2C5:@=@8Jk^Am
k9bm|@3:=6 q2JVD q6DE $A64:2=:DE W!C24E:46Xk^9bm
kAm#vv r2C5:@=@8Jk^Am
k9bmq6DE Qs@4 :? E96 q@IQ r=:?:4k^9bm
kAmvC62E6C |@3:=6 &C86?E r2C6k^Am
k9bmq6DE tJ6 s@4k^9bm
kAmsC] p=:?52 vFJ?6D |4v@H:?[ !C6>:6C |65:42=k^Am
k9bmq6DE {p$xz s@4 @C r=:?:4k^9bm
kAmsC] sC6H $2=:D3FCJ[ !C6>:6C |65:42=k^Am
k9bmq6DE t}% s@4k^9bm
kAmsC] r9C:DE@A96C (66<D[ !C6>:6C |65:42= vC@FAk^Am
k9bmq6DE p==6C8:DEk^9bm
kAmsC] r:?5J !2EE@?[ s:28?@DE:4 U2>Aj |65:42=k^Am
k9bmq6DE {F?8 s@4k^9bm
kAmsC] p5C:2? s:':EE@C:@[ s:28?@DE:4 U2>Aj |65:42= r=:?:4k^Am
k9bmq6DE ~CE9@A65:4 s@4k^9bm
kAmsC] |2EE96H q2C36C[ %96 ~CE9@A265:4 vC@FAk^Am
k9bmq6DE $A@CED |65:4:?6 $A64:2=:DEk^9bm
kAmsC] y677 r@?C25[ %96 ~CE9@A265:4 vC@FAk^Am
k9bmq6DE ~CE9@A265:4 !C24E:46k^9bm
kAm%96 ~CE9@A265:4 vC@FAk^Am
k9bmq6DE r2C5:@=@8:DEk^9bm
kAmsC] |:4926= #:9?6C[ #vv r2C5:@=@8Jk^Am
k9bmq6DE r2C5:@=@8J !C24E:46k^9bm
kAmr2C5:@=@8J pDD@4:2E6D k^Am
k9bmq6DE w62CE $FC86@?k^9bm
kAmsC] !6E6C !=FD49E[ r2C5:@\%9@C24:4 U2>Aj '2D4F=2C $FC8:42= pDD@4:2E6Dk^Am
k9bmq6DE &C@=@8:DEk^9bm
kAmsC] r9C:DE@A96C z66=[ &$p w62=E9k^Am
k9bmq6DE '6:? s@4k^9bm
kAmsC] s2G:5 }6CJ[ r2C5:@=@8J[ #vv r2C5:@=@8Jk^Am
k9bmq6DE }6FC@=@8:DEk^9bm
kAmsC] %:>@E9J w64<6C[ r@2DE2= }6FC@=@8:42= x?DE:EFE6k^Am
k9bmq6DE }6FC@DFC86@?k^9bm
kAmsC] #:492C5 |6?86C[ &$p w62=E9k^Am
k9bmq6DE #96F>2E@=@8:DEk^9bm
kAmsC] s66A2< zF>2C[ p=232>2 |65:42= vC@FA k^Am
k9bmq6DE %96C2A:DE^r@F?D6=@Ck^9bm
kAmsC] #2496= w@25=6J\r=2FD6?[ }$pyrk^Am
k9bmq6DE v6?6C2= $FC86@?k^9bm
kAmsC] q2CCJ q2==2C5[ $FC8:42= pDD@4:2E:@? @7 |@3:=6 k^Am
k9bmq6DE s@4 E@ z:4< r2?46CVD pDDk^9bm
kAmsC] |:4926= |6D925[ $@FE96C? r2?46C r6?E6Ck^Am
k9bmq6DE ~?4@=@8J !C24E:46k^9bm
kAm$@FE96C? r2?46C r6?E6Ck^Am
k9bmq6DE $FC8:42= ~?4@=@8:DEk^9bm
kAmsC] {:?5D6J q62<=6J[ $@FE96C? r2?46C r6?E6Ck^Am
k9bmq6DE w@@\92 s@4E@C \ ~q^v*}k^9bm
kAmsC] p>J |4r@J[ r@2DE2= ~q^v*} &$p w62=E9k^Am
k9bmq6DE ~qv*} !C24E:46k^9bm
kAm|@3:=6 q2J ~q\v*} r6?E6Ck^Am
k9bmq6DE |6?@A2FD6 $A64:2=:DEk^9bm
kAmsC] z:C3J !=6DD2=2[ !=6DD2=2 vJ?64@=@8J U2>Aj u6CE:=:EJk^Am
k9bmq6DE u6CE:=:EJ s@4k^9bm
kAmsC] v6@C86 z@F=:2?@D[ %96 r6?E6C 7@C #6AC@5F4E:G6 |65:4:?6k^Am
k9bmq6DE !65:2EC:4:2?k^9bm
kAmsC] |2EE96H r6A652[ r9:=5C6?VD |65:42= vC@FA k^Am
k9bmq6DE !65:2EC:4 vC@FAk^9bm
kAm!65:2EC:4 pDD@4:2E6D &$p w62=E9k^Am
k9bmq6DE !65:2EC:4 $A64:2=:DEk^9bm
kAmsC] p52> w2?5H6C86C[ !65:2EC:4 ~CE9C@A265:4 $FC86CJ $A64:2=:DE[ %96 ~CE9@A265:4 vC@FA k^Am
k9bm$FA6C }FCD6k^9bm
kAmr92DD:5J q@J5[ sC] |2EE96H q2C36C[ %96 ~CE9@A265:4 vC@FAk^Am
k9bmq6DE !pk^9bm
kAmv2CC6EE z6J[ %96 ~CE9@A265:4 vC@FAk^Am
k9bmq6DE }!k^9bm
kAm|682? qC@H?[ #vv r2C5:@=@8Jk^Am
k9bmq6DE |65:42= pDD:DE2?Ek^9bm
kAm|@?:42 %FC?6C[ #vv r2C5:@=@8Jk^Am
k9bmq6DE pF5:@=@8:DEk^9bm
kAm#636442 {2FC6?46 %6DG:49[ pFs][ rrr\p[ !C6>:6C |65:42=k^Am
k9bmq6DE p?6DE96D:@=@8:DEk^9bm
kAmsC] #@36CE (2ED@?[ !65:2EC:4 p?6DE96D:@=@8J[ !65:2EC:4 s6?E2= p?6DE96D:2 pDD@4:2E6Dk^Am
k9bmq6DE r#}pk^9bm
kAm|6=:DD2 |4r2CEJ[ r#}p[ }@CE9 q2=5H:? x?7:C>2CJk^Am
k9bmq6DE t# s@4k^9bm
kAmsC] #J2? |:==6C[ $AC:?89:== |65:42= r6?E6C k^Am
k9bmq6DE ~G6C2== w@DA:E2=k^9bm
kAm|@3:=6 x?7:C>2CJk^Am
k9bmq6DE !=246 E@ 92G6 2 q23Jk^9bm
kAmq:CE9:?8 $F:E6D 2E $AC:?89:== |65:42= r6?E6C k^Am
k9bmq6DE !=2DE:4 $FC86CJ !C24E:46k^9bm
kAm!2C< U2>Aj #63@H6 r=:?:4 7@C !=2DE:4 $FC86CJ k^Am
k9bmq6DE !=2DE:4 $FC86@?\ qC62DE W2<2 q6DE q@@3 s@4Xk^9bm
kAmsC] #J2? #63@H6[ !2C< U2>Aj #63@H6 r=:?:4 7@C !=2DE:4 $FC86CJk^Am
k9bmq6DE u246=:7E s@4k^9bm
kAmsC] r9C:DE@A96C !2C<[ !2C< U2>Aj #63@H6 r=:?:4 7@C !=2DE:4 $FC86CJk^Am
k9bmq6DE %F>>J %F4<6Ck^9bm
kAmsC] #2?5J !C@77:EE[ #2?5J !C@77:EE[ |sk^Am
k9bmq6DE }@D6 y@3k^9bm
kAmsC] |2EE96H |2J[ !2C< U2>Aj #63@H6 r=:?:4 7@C !=2DE:4 $FC86CJk^Am
k9bmq6DE q@E@I\6Ck^9bm
kAmsC] y:== #:?8@=5[ vC62E6C |@3:=6 {2D6C U2>Aj p6DE96E:4k^Am
k9bmq6DE s6C>2E@=@8:DEk^9bm
kAmsC] |256=J? z:?8[ |@3:=6 s6C>2E@=@8J k^Am
k9bmq6DE qFEED 2?5 vFED s@4 Ws:86DE:G6 w62=E9Xk^9bm
kAmsC] q6??6EE w@@<D[ s:28?@DE:4 U2>Aj |65:42= r=:?:4k^Am
k9bmq6DE qFEED 2?5 vFED $FC86@? Wr@=@C64E2= $FC86@?Xk^9bm
kAmsC] xD224 !2J?6[ x?7:C>2CJ $FC8:42= $A64:2=:DEDk^Am
k9bmq6DE (6:89E {@DD s@4 @C r=:?:4k^9bm
kAmsC] {2HC6?46 Qr9:AQ r2CA6?E6C[ p6DE96E:4D U2>Aj (6:89E=@DDk^Am
k9bmq6DE (6:89E {@DD s@4 \ $FC8:42=k^9bm
kAmsC] u@CC6DE #:?8@=5[ $FC8:42= pDD@4:2E:@? @7 |@3:=6k^Am
k9bmq6DE q24< rC24<6C W!C24E:46Xk^9bm
kAmr@CD6?E:?@ r9:C@AC24E:4k^Am
k9bmq6DE q24< rC24<6C Ws@4E@CXk^9bm
kAmsC] qC:586E s:I@?[ p5G2?465 $A:?6 U2>Aj %96C2AJk^Am
k9bmq6DE !9JD:42= %96C2AJ vC@FAk^9bm
kAmu@F?52E:@? w62=E9k^Am
k9bmq6DE !9JD:42= %96C2A:DEk^9bm
kAmp>2?52 |:==D[ pE9=6E6VD r9@:46 !% k^Am
k9bmq6DE w@>6 w62=E9 r2C6^w@DA:46 $6CG:46k^9bm
kAm$225 w62=E942C6 k^Am
k9bmq6DE x? w@>6 $6?:@C r2C6k^9bm
kAmvC246A@:?E w@>6 r2C6k^Am
k9bmq6DE s6?E2= !C24E:46 \ |@3:=6k^9bm
kAmw@==@? 2?5 %2J=@C s6?E2=k^Am
k9bmq6DE s6?E:DE \ |@3:=6k^9bm
kAmsC] pD9=6J (2DD6C>2?[ }@3=6E r@D>6E:4 U2>Aj u2>:=J s6?E:DECJk^Am
k9bmq6DE s6?E:DE \ q2=5H:?k^9bm
kAmsC] y@9? |FCA9J[ |FCA9J s6?E:DECJk^Am
k9bmq6DE s6?E2= !C24E:46 \ q2=5H:?k^9bm
kAms66D6 s6?E:DECJk^Am
k9bmq6DE r@D>6E:4 s6?E:DEk^9bm
kAmsC] r9C:D $2=E6C[ $<J=:?6 u2>:=J s6?E2= k^Am
k9bmq6DE s6?E2= wJ8:6?:DEk^9bm
kAm$92H?5C2 #@36CED[ w@==@? 2?5 %2J=@C s6?E2=k^Am
k9bmq6DE s6?E2= pDD:DE2?E k^9bm
kAm$@A9:6 $2?56CD@?[ $<J=:?6 u2>:=J s6?E2= k^Am
k9bmq6DE ~C2= $FC86@?k^9bm
kAmsC] |:4926= q23DE@?[ q23DE@? ~C2= $FC86CJk^Am
k9bmq6DE !65:2EC:4 s6?E:DEk^9bm
kAmsC] $E6A96? vC66?=627[ |@3:=6 !65:2EC:4 s6?E:DECJk^Am
k9bmq6DE !65:2EC:4 s6?E2= !C24E:46k^9bm
kAm%9@>2D U2>Aj |@@C6 !65:2EC:4 s6?E:DECJk^Am
k9bmq6DE ~CE9@5@?E:DEk^9bm
kAmsC] r2CE6C %9@>2D[ w2CG6J 2?5 %9@>2D ~CE9@5@?E:4D k^Am
k9bmq6DE ~CE9@5@?E:4 !C24E:46k^9bm
kAm|4|FCA9J ~CE9@5@?E:4Dk^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQmzxs$k^9`m
k9bmq6DE z:5DV r=@E9:?8 $E@C6k^9bm
kAm{:EE=6 |@?<6J %@6D k^Am
k9bmq6DE z:5DV r@?D:8?>6?Ek^9bm
kAmz:5K z=@K6Ek^Am
k9bmq6DE $F>>6C r2>A \ s2J r2>Ak^9bm
kAmt4=:AD6 %962EC6 {2F?49A25k^Am
k9bmq6DE $A@CED r2>A^r=:?:4 %C2:?:?8 u24:=:EJk^9bm
kAms\q2E |@3:=6k^Am
k9bmq6DE s2J42C6^|@E96CVD s2J ~FEk^9bm
kAm$AC:?89:== q2AE:DE s2J $49@@= k^Am
k9bmq6DE !C6D49@@=k^9bm
kAm$A2?:D9 u@CE !C6D3JE6C:2? !C6D49@@= k^Am
k9bmq6DE q:CE952J !2CEJ !=246^$6CG:46k^9bm
kAmq=@@> !=2J $EF5:@k^Am
k9bmq6DE z:5 !9@E@8C2A96Ck^9bm
kAmz24: p?56CD@? !9@E@8C2A9Jk^Am
k9bmq6DE !F3=:4 $49@@=k^9bm
kAm$2C2=2?5 w:89 $49@@=k^Am
k9bmq6DE !C:G2E6 $49@@=k^9bm
kAm$E] !2F=VD tA:D4@A2= $49@@=k^Am
k9bmq6DE !C6D49@@= %62496Ck^9bm
kAm{:D2 q@H56?[ |@3:=6 r9C:DE:2? $49@@=k^Am
k9bmr@@=6DE !F3=:4 t=6>6?E2CJ $49@@= %62496Ck^9bm
kAmpFEF>? u@C5[ y] {2CCJ }6HE@? t=6>6?E2CJk^Am
k9bmr@@=6DE !C:G2E6 t=6>6?E2CJ $49@@= %62496Ck^9bm
kAmr96=D62 #@86CD[ u2:E9 p4256>J k^Am
k9bmr@@=6DE !F3=:4 |:55=6 $49@@= %62496Ck^9bm
kAmt>:=J tG6C6EE[ $2C2=2?5 |:55=6 $49@@=k^Am
k9bmr@@=6DE !C:G2E6 |:55=6 $49@@= %62496Ck^9bm
kAm{2FC6? #:E49:6[ $E] !2F=VD tA:D4@A2= $49@@=k^Am
k9bmr@@=6DE !F3=:4 w:89 $49@@= %62496Ck^9bm
kAm$92??@? $>:E9[ $2C2=2?5 w:89 $49@@=k^Am
k9bmr@@=6DE !C:G2E6 w:89 $49@@= %62496Ck^9bm
kAmp??6 v:==[ $E] !2F=VD tA:D4@A2= $49@@=k^Am
k9bmq6DE w:89 $49@@= q2?5 s:C64E@C k^9bm
kAmr92D6 s2G:5D@?[ $2C2=2?5 w:89 $49@@=k^Am
k9bmq6DE !C:?4:A2= \ !F3=:4 $49@@=k^9bm
kAm$4@EE rC@=6J[ $2C2=2?5 w:89 $49@@=k^Am
k9bmq6DE !C:?4:A2= \ !C:G2E6 $49@@=k^9bm
kAmp=5C:586 |2C<D[ &|$\(C:89E !C6A2C2E@CJ $49@@= {@H6C $49@@=k^Am
k9bmq6DE $49@@= r@F?D6=@C \ !F3=:4k^9bm
kAmr92D:EJ q2C3@FC[ qC6:E=:?8 t=6>6?E2CJk^Am
k9bmq6DE $49@@= r@F?D6=@C \ !C:G2E6k^9bm
kAmq=2:C $49@6?G@86=[ &|$\(C:89E !C6A2C2E@CJ $49@@=k^Am
k9bmq6DE w:89 $49@@= u@@E32== r@249k^9bm
kAm+249 v@=D@?[ |2CJ v] |@?E8@>6CJ w:89 $49@@=k^Am
k9bmq6DE w:89 $49@@= q2D<6E32== r@249k^9bm
kAmsCF !@H6==[ $2C2=2?5 w:89 $49@@=k^Am
k9bmq6DE w:89 $49@@= q2D632== r@249k^9bm
kAmp?5J #@33:?D[ $E !2F=VD tA:D4@A2= $49@@=k^Am
k9bm$FA6C $F3DE:EFE6k^9bm
kAm#@3:? $9:6=D[ s2A9?6 t2DEk^Am
k9bmq6DE rC@DD:?8 vF2C5 k^9bm
kAm(:==:2> r96CCJ[ {66 t=6>6?E2CJk^Am
k9bmq6DE ~G6C2== p4256>:4 !C@8C2>k^9bm
kAm$E] !2F=VD tA:D4@A2= $49@@=k^Am
k9bmq6DE ~G6C2== pE9=6E:4 !C@8C2>k^9bm
kAm$2C2=2?5 w:89 $49@@=k^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQm|tsxpk^9`m
k9bmu2G@C:E6 #25:@ $E2E:@? u|k^9bm
kAm(+t([ ha]`k^Am
k9bmq6DE {@42= syk^9bm
kAm|2EE |4r@J[ (+t( ha]`k^Am
k9bmq6DE #25:@ %62>k^9bm
kAms2? qC6??2? U2>Aj s2=E@? ~CH:8[ u| %p{z `_e]dk^Am
k9bmq6DE |@C?:?8 $9@H^syk^9bm
kAm|2EE |4r@J[ (+t([ ha]`k^Am
k9bmq6DE %2=< #25:@ w@DE^$9@Hk^9bm
kAm$62? $F==:G2?[ |:552J |@3:=6[ u| %2=< `_e]dk^Am
k9bmq6DE #25:@ '@:46k^9bm
kAm$96=3J |:E496==[ hdz$yk^Am
k9bmq6DE $A@CED #25:@ w@DE^$9@Hk^9bm
kAmQ~A6?:?8 z:4<@77[Q |2C< w6:> U2>Aj {66 $9:CG2?:2?[ (}$! `_d]dk^Am
k9bmq6DE #25:@ {:76DEJ=6 $9@H @C $68>6?Ek^9bm
kAmQ!=2:? v2C56?:?8 H:E9 q:== u:?49[Q u| %2=< `_e]dk^Am
k9bmq6DE ~G6C2== #25:@ !6CD@?2=:EJk^9bm
kAm&?4=6 w6?CJ[ hd z$y[ (}%| f`_ p|k^Am
k9bmq6DE {@42= tG6?:?8 %' }6HD42DEk^9bm
kAm(p{p u~)`_k^Am
k9bmq6DE {@42= %' {:76DEJ=6 $9@H @C $68>6?Ek^9bm
kAmQ$EF5:@ `_[Q (p{p u~)`_k^Am
k9bmq6DE %' p?49@Ck^9bm
kAm{6?:D6 {:8@?[ (p{p u~)`_k^Am
k9bmq6DE %' |6E6@C@=@8:DEk^9bm
kAmy@9? }@52C[ (z#vk^Am
k9bmq6DE %' x?G6DE:82E:G6 #6A@CE6Ck^9bm
kAm$96=3J |J6CD[ (p{p u~)`_k^Am
k9bmq6DE $A@CED p?49@C^#6A@CE6Ck^9bm
kAmv6C92C5 |2E92?82?:[ (z#vk^Am
k9bmq6DE $A@CED r@G6C286k^9bm
kAm(z#v }6HD dk^Am
k9bmu2G@C:E6 {28?:2AA6 $E277 (C:E6Ck^9bm
kAm%@>>J w:4<D[ $A@CED t5:E@Ck^Am
k9bmu2G@C:E6 {28?:2AA6 r@=F>?:DEk^9bm
kAmp=JD@? $96AA2C5[ Qq66C U2>Aj {@2E9:?8Qk^Am
k9bmu2G@C:E6 {@42= r@?E6?E rC62E@C W(C:E6C^pCE:DEXk^9bm
kAmp>6=:2 #@D6 +:>=:49[ |@3:=6 q2J |282K:?6k^Am
k9bmu2G@C:E6 |282K:?6k^9bm
kAm|@3:=6 q2J |282K:?6k^Am
k9bmu2G@C:E6 {@42= (63D:E6^ q=@8k^9bm
kAm%96 |~q |@>k^Am
k9bmq6DE {@42= !@542DEk^9bm
kAmQ|@3:=6 3J |2JQ H:E9 $E6G6 |2Jk^Am
k9bmq6DE {@42= %' 25k^9bm
kAms2G:5 y] |2=@?6J Q$E2C (2CDQk^Am
k9bmq6DE {@42= $@4:2= |65:2 x?7=F6?46Ck^9bm
kAmq@33:H:E9E96tJ6[ q@33: $F6 %9@>2Dk^Am
k9bmq6DE {@42= u2463@@< @C x?DE28C2> !286k^9bm
kAmu| %p{z[ `_e]dk^Am
k9bmq6DE (63D:E6 s6G6=@A6Ck^9bm
kAm!@CED:56 p5G6CE:D:?8k^Am
k9bmq6DE |2C<6E:?8^tG6?ED r@>A2?Jk^9bm
kAmyy!#k^Am
k9bmq6DE p5G6CE:D:?8 p86?4J^!# u:C>k^9bm
kAmwF>>:?83:C5 x562Dk^Am
k9bmq6DE r@>>6C4:2= ':56@8C2A9J r@>A2?Jk^9bm
kAm|@E:G2E:@? |65:2k^Am
k9bmq6DE r@>>6C4:2= ':56@8C2A96Ck^9bm
kAm'2D92H? s:I@?k^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQm|&$xrk^9`m
k9bmq6DE {@42= q2?5k^9bm
kAmu2E {:?4@=?k^Am
k9bmq6DE !2CEJ^r@G6C q2?5k^9bm
kAmu2E {:Ak^Am
k9bmq6DE r@F?ECJ q2?5^!6C7@C>6Ck^9bm
kAmqCF46 $>6==6J q2?5k^Am
k9bmq6DE |6E2=^&?56C8C@F?5^!F?< q2?5k^9bm
kAm{]p] '2823@?5Dk^Am
k9bmq6DE q=F6D q2?5^pCE:DEk^9bm
kAmtC:4 |2CC6C@k^Am
k9bmq6DE qC2DD q2?5k^9bm
kAm%96 tI46=D:@C qC2DD q2?5k^Am
k9bmq6DE r=F3 E@ $66 {:G6 |FD:4k^9bm
kAmr2==2892?VD xC:D9 $@4:2= r=F3k^Am
k9bmq6DE ~FE5@@C q2C E@ $66 {:G6 |FD:4k^9bm
kAmq=F68:== #6DE2FC2?Ek^Am
k9bmq6DE '6?F6 E@ $66 {:G6 |FD:4 W}@?\32CXk^9bm
kAm$26?86C %962EC6k^Am
k9bmq6DE $:?86C^$@?8HC:E6Ck^9bm
kAmtC:4 tC5>2?k^Am
k9bmq6DE y2KK |FD:4:2?k^9bm
kAm$J>@?6 uC6?49k^Am
k9bmq6DE y2KK q2?5 @C t?D6>3=6k^9bm
kAm$J>@?6 uC6?49 U2>Aj %96 %C@F:==6 %C@FA6k^Am
k9bmq6DE #2A @C w:A w@A pCE:DEk^9bm
kAmsy |36KK=6k^Am
k9bmq6DE |FD:4 $E@C6k^9bm
kAmp?5JVD |FD:4 $E@C6k^Am
k9bmq6DE #64@C5 $E@C6k^9bm
kAm|@3:=6 #64@C5Dk^Am
k9bmq6DE {@42= #64@C5:?8 $EF5:@k^9bm
kAms2FA9:? $EC66E $@F?5k^Am
k9bmq6DE vF:E2C !=2J6Ck^9bm
kAm!9:= !C@4E@Ck^Am
k9bmq6DE pC62 $:?86C^'@:46k^9bm
kAmrCJDE2= #:G6CD rFCCJk^Am
k9bmq6DE pC62 sCF>>6Ck^9bm
kAmr9:4@ |4r@==F>k^Am
k9bmq6DE pC62 q2DD:DEk^9bm
kAm$E2? u@DE6Ck^Am
k9bmq6DE !:2?@ !=2J6C^z6J3@2C5:DEk^9bm
kAmy6C6>J #FDD@Hk^Am
k9bmq6DE |FD:4 x?DECF4E@Ck^9bm
kAms2?:6= sC:D<6==k^Am
k9bmq6DE sC28 !6C7@C>6Ck^9bm
kAm|:DD r:6k^Am
k9bmq6DE sy W|:I:?V[ >2D9:?VFA <:?5Xk^9bm
kAmsy r925k^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQm}xvw%{xutk^9`m
k9bmq6DE p== pC@F?5 q2Ck^9bm
kAmr2==2892?VD xC:D9 $@4:2= r=F3k^Am
k9bmq6DE q2CE6?56Ck^9bm
kAmz6=D6J s@H5[ {F4<J xC:D9 !F3 U2>Aj vC:==k^Am
k9bmq6DE q2CE6?5:?8 $E277k^9bm
kAmw2J=6JVDk^Am
k9bmq6DE }6H q2Ck^9bm
kAm|@?C@6VD !F3 U2>Aj !2E:@k^Am
k9bmq6DE {@s2 q2Ck^9bm
kAmp=496>J %2G6C?k^Am
k9bmq6DE q6249 q2Ck^9bm
kAmu=@C2\q2>2 {@F?86k^Am
k9bmq6DE q@2E q2Ck^9bm
kAm%96 s@4< q2C U2>Aj vC:==k^Am
k9bmq6DE (:?6 q2Ck^9bm
kAm#65 @C (9:E6 |@3:=6k^Am
k9bmq6DE u2?4J sC:?< q2Ck^9bm
kAm%96 w236C52D96Ck^Am
k9bmq6DE w2AAJ w@FC q2Ck^9bm
kAm%96 v2C286k^Am
k9bmq6DE $A@CED q2Ck^9bm
kAmw6C@6D $A@CED q2C U2>Aj vC:==6k^Am
k9bmq6DE !=246 E@ $92<6 *@FC q@@EJk^9bm
kAm'66EVDk^Am
k9bmq6DE {vq%" q2Ck^9bm
kAmq\q@3VD s@H?E@H?k^Am
k9bmq6DE s:G6 q2Ck^9bm
kAmw2J=6JVDk^Am
k9bmu2G@C:E6 rC27E q66Ck^9bm
kAmu2:C9@A6 qC6H:?8 q=F6 $E66=k^Am
k9bmu2G@C:E6 x>A@CE q66Ck^9bm
kAmr@C@?2k^Am
k9bmu2G@C:E6 s@>6DE:4 q66Ck^9bm
kAm|:49 &=EC2k^Am
k9bmq6DE {@42==J qC6H65 q66Ck^9bm
kAmqC2:565 #:G6C qC6H:?8 w@AAJ qJ }2EFC6 x!pk^Am
k9bmq6DE {@42= qC6H6CJk^9bm
kAmqC2:565 #:G6C qC6H:?8 r@>A2?Jk^Am
k9bmq2C H:E9 q6DE %2A $6=64E:@?k^9bm
kAm{@s2 q:6C v2CE6?k^Am
k9bmq6DE ~G6C2== r2D:?@k^9bm
kAmq62F #:G286k^Am
k9bmq6DE q2C %C:G:2^v2>6Dk^9bm
kAm%C:G:2 2E xC@? w2?5 qC6H:?8k^Am
k9bmq6DE v6?E=6>6?VD r=F3k^9bm
kAms:2>@?5Dk^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQm!~{x%xr~$k^9`m
k9bmw2C56DE\H@C<:?8 ~77:4:2= \ r:EJ ~7 |@3:=6 Wt=64E65Xk^9bm
kAm|2J@C $A:C@ r96C:@8@E:Dk^Am
k9bmw2C56DE\H@C<:?8 ~77:4:2= \ r:EJ @7 |@3:=6 WpAA@:?E65Xk^9bm
kAmr:EJ r=6C< {:D2 {2>36CEk^Am
k9bmw2C56DE\H@C<:?8 |@3:=6 r:EJ r@F?4:=A6CD@?k^9bm
kAmr@F?4:=A6CD@? q6? #6J?@=5Dk^Am
k9bmw2C56DE (@C<:?8 t=64E65 ~77:4:2= \ |@3:=6 r@F?EJk^9bm
kAm$96CC:77 !2F= qFC49k^Am
k9bmw2C56DE (@C<:?8 t=64E65 r:EJ ~77:4:2= \ t2DE6C? $9@C6k^9bm
kAms2A9?6 r@F?4:=A6CD@? q6?;2>:? wF896Dk^Am
k9bmw2C56DE (@C<:?8 t=64E65 ~77:4:2= \ q2=5H:? r@F?EJk^9bm
kAm$96C:77 p?E9@?J {@H6CJk^Am
k9bmw2C56DE (@C<:?8 {@42= $E2E6 {68:D=2E@Ck^9bm
kAm#6A] r9C:D !C:?8=6k^Am
k9bmtA:E@>6 @7 $6CG2?E {6256Ck^9bm
kAmyF586 t5>@?5 }2>2?k^Am
k9C ^m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQm!#~ut$$x~}p{ $t#'xrt$ U2>Ajk^9`m
k9` DEJ=6lQE6IE\2=:8?i 46?E6CjQm#t%px{k^9`m
k9bmq6DE s&x pEE@C?6Jk^9bm
kAmy@D9 qC:D<>2?[ qC:D<>2? {2H u:C>k^Am
k9bmq6DE rC:>:?2= pEE@C?6Jk^9bm
kAmy677 s66?[ s66? {2H !rk^Am
k9bmq6DE s:G@C46 pEE@C?6Jk^9bm
kAmp??2 t56?[ w6C=:9J u2>:=J {2Hk^Am
k9bmq6DE q2?<CFAE4J pEE@C?6Jk^9bm
kAmy2>6D {@C:D[ {@C:D {2H u:C>k^Am
k9bmq6DE tDE2E6 !=2??:?8k^9bm
kAm|2C< t:=2?5[ w6:C4C27E !=2??:?8k^Am
k9bmq6DE !6CD@?2= x?;FCJ pEE@C?6Jk^9bm
kAmuC65 |@@C6[ |@@C6 {2H u:C>k^Am
k9bmq6DE !6CD@?2= x?;FCJ u:C>k^9bm
kAm{@?8 U2>Aj {@?8k^Am
k9bmq6DE qFD:?6DD^#62= tDE2E6 pEE@C?6J @C u:C>k^9bm
kAm|2C< w2CC:D[ y@9?DE@?6 p52>D[ {{rk^Am
k9bmq6DE #62= tDE2E6 r@>A2?Jk^9bm
kAm#@36CED qC@E96CDk^Am
k9bmq6DE #62=E@C \ #6D:56?E:2=k^9bm
kAm|:496==6 q64<92>[ q64<92> !2CE?6CD[ q6==2E@C #62= tDE2E6k^Am
k9bmq6DE r@>>6C4:2= #62= tDE2E6 r@]k^9bm
kAm|6CC:== !] %9@>2D r@][ x?4k^Am
k9bmq6DE r@>>6C4:2= #62=E@Ck^9bm
kAm|:<6 #6:5[ |6CC:== !] %9@>2D r@][ x?4k^Am
k9bmq6DE %:E=6 r@>A2?Jk^9bm
kAmw2K6=H@@5 %:E=6k^Am
k9bmq6DE x?DFC2?46 p86?E @C p86?4Jk^9bm
kAmz:>36C=J r@=6>2?[ $E2E6 u2C>k^Am
k9bmq6DE |@CE8286 qC@<6C^u:C>k^9bm
kAmtG@=G6 w@>6 {@2?Dk^Am
k9bmq6DE q2?<k^9bm
kAmr@>>F?:EJ q2?<k^Am
k9bmq6DE rC65:E &?:@?k^9bm
kAmp== x? rC65:E &?:@?k^Am
k9bmq6DE x?G6DE>6?E q2?<6C^u:?2?4:2= !=2??6Ck^9bm
kAm(:==:2>D u:?2?4:2= vC@FAk^Am
k9bmq6DE r!pk^9bm
kAmu@CC6DE w:6C@?J>FD[ w:6C@?J>@FD r!pD[ {{rk^Am
k9bmq6DE p44@F?E:?8 u:C>k^9bm
kAmqJ6CD[ qJ6CD 2?5 pDD@4:2E6D[ !r r!pDk^Am
k9bmq6DE $E277:?8 r@>A2?Jk^9bm
kAmtIAC6DD t>A=@J>6?E !C@76DD:@?2=Dk^Am
k9bmq6DE !2JC@== r@>A2?Jk^9bm
kAmt{|k^Am
k9bmq6DE x% $FAA@CE U2>Aj $6CG:46Dk^9bm
kAm$%r qFD:?6DD $@=FE:@?Dk^Am
k9bmq6DE r2C s62=6CD9:A \ }t(k^9bm
kAmy@6 qF==2C5 pFE@>@E:G6k^Am
k9bmq6DE r2C s62=6CD9:A \ &$tsk^9bm
kAm$A@CE r6?E6C x>A@CEDk^Am
k9bmq6DE pAA=:2?46 #6A2:Ck^9bm
kAmq:8 q:==VD pAA=:2?46 #6A2:Ck^Am
k9bmq6DE r@?EC24E@Ck^9bm
kAm!C@ #@@7:?8 $@=FE:@?Dk^Am
k9bmq6DE w@>63F:=56Ck^9bm
kAmr@A6=2?5 rFDE@> qF:=56CDk^Am
k9bmq6DE w2?5J>2?k^9bm
kAmpD9E@? #2>:C6K yC[ pZ w@>6 $6CG:46Dk^Am
k9bmq6DE #@@76C^#@@7:?8 r@>A2?Jk^9bm
kAmu@CE:7:65 tIE6C:@CDk^Am
k9bmq6DE u6?4:?8 r@>A2?Jk^9bm
kAmpK2=62 r:EJ u6?46k^Am
k9bmq6DE (:?5@H x?DE2==2E:@? r@>A2?Jk^9bm
kAmp425:2? (:?5@HDk^Am
k9bmq6DE u=@@C:?8 r@>A2?Jk^9bm
kAm!76776C u=@@CD %@ v@k^Am
k9bmq6DE w62E:?8 U2>Aj p:C r@>A2?Jk^9bm
kAmr2=G:? p:C[ {{rk^Am
k9bmq6DE !=F>3:?8 r@>A2?Jk^9bm
kAm#@E@\#@@E6C !=F>3:?8 2?5 (2E6C r=62?FAk^Am
k9bmq6DE t=64EC:4:2?k^9bm
kAm!C@76DD:@?2= $JDE6>Dk^Am
k9bmq6DE !2:?E:?8 r@>A2?Jk^9bm
kAm%:52= %@F49k^Am
k9bmq6DE r@F?E6CE@A r@>A2?Jk^9bm
kAm%96 $E@?6 tIA6CEDk^Am
k9bmq6DE z:E496? 2?5 q2E9 #6>@56=6Ck^9bm
kAm#@36CE sF6:EE r@?DECF4E:@?k^Am
k9bmq6DE w@>6 x>AC@G6>6?E r@>A2?Jk^9bm
kAmp== $FC7246D s6>@=:E:@?k^Am
k9bmq6DE w2C5H2C6 $E@C6k^9bm
kAmvC66CVD p46 w2C5H2C6k^Am
k9bmq6DE !6DE r@?EC@=k^9bm
kAmt?$64 !6DE U2>Aj {2H?k^Am
k9bmq6DE '6E6C:?2C:2?k^9bm
kAmsC] y6??:76C r2C?6J[ #69> p?:>2= r=:?:4 %:==>2?VD r@C?6Ck^Am
k9bmq6DE '6E6C:?2CJ r=:?:4k^9bm
kAm(6DED:56 '6E6C:?2CJ w@DA:E2=k^Am
k9bmq6DE !6E vC@@>6Ck^9bm
kAmz2EC:?2VD vC@@>:?8 $2=@?k^Am
k9bmq6DE !6E q@2C5:?8k^9bm
kAm$F?!2HD !6E $6CG:46Dk^Am
k9bmq6DE s@88:6 s2J42C6k^9bm
kAm!@CE r:EJ !FADk^Am
k9bmq6DE !6E $E@C6k^9bm
kAmqU2>Ajq !6E $E@Ak^Am
k9bmq6DE x?E6C:@C s6D:8?6Ck^9bm
kAm#2?5: (:=D@?[ (:=D@? x?E6C:@CDk^Am
k9bmq6DE u=@C:DEk^9bm
kAm~V}62= s6D:8?Dk^Am
k9bmq6DE (655:?8 !9@E@8C2A96Ck^9bm
kAmzC:DE6? |2C4FD !9@E@8C2A9Jk^Am
k9bmq6DE $A64:2= tG6?E '6?F6k^9bm
kAmrC@H? w2== 3J q2J v@FC>6Ek^Am
k9bmq6DE qC:52= $9@A @C q@FE:BF6k^9bm
kAmq=:DD qC:52=k^Am
k9bmq6DE !=246 E@ qFJ p? t?8286>6?E #:?8k^9bm
kAm{@FVD y6H6=CJk^Am
k9bmq6DE ~FE5@@CD $E@C6k^9bm
kAm|4r@J ~FE5@@C r@>A2?Jk^Am
k9bmq6DE %C2G6= p86?4J @C !=2??6Ck^9bm
kAm%96 %C2G6=:?8 |@FD6 r@>A2?Jk^Am
k9bmq6DE uF?6C2= w@>6k^9bm
kAmwF896D uF?6C2= w@>6 U2>Aj rC6>2E@CJk^Am
k9bmq6DE p?E:BF6 $E@C6k^9bm
kAm(9:E6 w@FD6 p?E:BF6Dk^Am
k9bmq6DE ':?E286 $E@C6k^9bm
kAm$@F= z:DD ':?E286k^Am
k9bmq6DE {:?86C:6^}2F89EJ $9@Ak^9bm
kAmz2==:VD {@G6 $EF77k^Am
k9bmq6DE (@>6?VD q@FE:BF6k^9bm
kAm$@FE96C? #2G6 q@FE:BF6k^Am
k9bmq6DE !=246 E@ 86E |2C5: vC2D q2== pEE:C6k^9bm
kAmuC2?4:2VD u@C>2= p772:Ck^Am
k9bmq6DE !=246 E@ 86E |2C5: vC2D pEE:C6 \ r2DF2=k^9bm
kAm!@AVD |:5E@H?k^Am
k9bmq6DE u:?6 y6H6=CJk^9bm
kAmy@9? r2F=6J y6H6=6Ck^Am
k9bmq6DE sCJ r=62?6CDk^9bm
kAmy28F2C r=62?6CDk^Am
k9bmq6DE w@>6 r=62?:?8 $6CG:46k^9bm
kAm%H@ |2>2D !C@76DD:@?2= r=62?:?8 $6CG:46k^Am
k9bmq6DE {@42= !92C>24Jk^9bm
kAm$6>>6D !92C>24Jk^Am
k9bmq6DE !2CEJ sé4@C Wq2==@@? pCE[ *2C5 $:8?DXk^9bm
kAmr@?76EE: r2CE6=k^Am
k9bmq6DE uFC?:EFC6 $E@C6k^9bm
kAmq2CC@H u:?6 uFC?:EFC6k^Am
k9bmq6DE v:7E $9@Ak^9bm
kAm&C32? t>A@C:F>k^Am
k9bmq6DE %2EE@@ pCE:DEk^9bm
kAmy@D6J *@?86[ %96 q6== #@D6 %2EE@@k^Am
k9bmq6DE q@5J !:6C46Ck^9bm
kAmp2C@? ':4E@CJ[ *@FCD %CF=J !:6C4:?8k^Am
k9bmq6DE r2CH2D9k^9bm
kAm#:49VD r2C (2D9k^Am
k9bmq6DE s6E2:=k^9bm
kAmt+} s6E2:=k^Am
k9bmq6DE {F36 y@3k^9bm
kAm%C:36 |2:?E6?2?46k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.