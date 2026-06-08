Missing bid documents, a lack of policies dictating government spending, potentially unauthorized purchases and other seemingly missing records have the mayor of Prichard and the City Council fighting over who can investigate the city’s beleaguered finances.
That fight as of this week has boiled over into a lawsuit filed by Mayor Carletta Franks Davis against members of the Prichard City Council in Mobile County Circuit Court, in which she challenges the council’s right to issue subpoenas and privately investigate city spending.
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