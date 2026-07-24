Knight Davis

(Left to right) Walter Knight and Carletta Davis

Indicted Prichard police chief Walter Knight is no longer in office, Mayor Carletta Davis announced Friday afternoon. But the future of the city’s police department has yet to be determined.

Earlier this week, Knight and Maj. Aaron Tucker were arrested on charges of theft by deception and using their offices for personal gain. The Prichard City Council seemed poised Thursday night to vote on Knight’s employment and whether the city should follow a special grand jury’s recommendation and dismantle the police department, but Davis’ absence from the meeting meant the body could not take action.

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