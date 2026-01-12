prichard-police

Prichard Police Department

 By Gabriel Tynes

After being cleared of allegedly wielding a baseball bat against a male suspect last summer, a Prichard police officer is on administrative leave once again, city officials said Monday.

Prichard Police Chief Walter Knight told reporters at City Hall Tvon Campbell has been placed on administrative leave while the department conducts an internal investigation into his behavior. Knight and Mayor Carletta Davis declined to explain what prompted the review.

