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Less than half of the sexual assault kits in the custody of the Prichard Police Department have been processed, the Mobile County Sheriff’s Office announced Thursday.

According to an MCSO press release, 99 out of 247 collected sexual assault kits have been processed and reviewed by the Alabama Department of Forensic Sciences (ADFS). The remaining unprocessed 148, which are generally considered key pieces of evidence in criminal sexual assault cases, are now being expedited. The Federal Bureau of Investigation has taken custody of the kits and is working to process them.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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