Jonathan Robinson

Jonathan Robinson

A 20-year-old Mobile man was arrested Monday on charges he murdered a 17-year-old in Prichard Sunday. The Mobile County Sheriff’s Office said Tuesday murder charges are on their way to a handful of juveniles allegedly involved in the crime, as well.

Jonathan Lee Robinson, 20, entered custody after his parents brought him and his 15-year-old brother, Jamarcus, to MCSO on Monday for their alleged involvement in the shooting death of Isaiah Cortez, 17, at 79 Martin Luther King Jr. Avenue in Prichard.

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