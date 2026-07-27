Bracy Knight

State Rep. Napoleon Bracy, D-Saraland, questioned the July 2026 arrest of Walter Knight on charges of using his office for personal gain.

Prichard’s representative in the Alabama Legislature criticized former police chief Walter Knight’s arrest last week and a criminal probe into the city’s police department as a “witch hunt” to destroy the city.

Writing on his personal Facebook profile Sunday evening, State Rep. Napoleon Bracy, D-Saraland, said he expected more when he learned Knight, who served as Prichard’s police chief since 2016, was indicted by a special grand jury and arrested on Wednesday, July 22.

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