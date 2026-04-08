Edged Data Center

An Edged data center in Texas (Photo courtesy of Edged)

An old, abandoned warehouse just west of Africatown could be remade into a multi-million-dollar data facility that purportedly would use less water than Prichard City Hall.

Mayor Carletta Davis introduced the proposal by Edged, a data center company with seven locations across the United States and five others in Europe, during a special-called community meeting Tuesday night, April 7. She said Edged has proven to be “good corporate citizens” in the communities that host its data centers, and its proposal impressed her.

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