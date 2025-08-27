edef2a88-01e2-4b43-a493-6d87a41d528a-prichardcity.jpeg

With a four-vote margin, second place in the Prichard mayoral election is too close to call.

The city election on Tuesday, Aug. 26, ended with an unsettled runoff for its mayor’s office. While challenger Carletta Davis ended the day as the dominant leader in a crowded field of mayoral hopefuls, who she will face one-on-one Sept. 23 remains unclear.

Prichard 2025 Municipal Election

Prichard Mayor

Carletta Davis 951
36%
Jimmie Gardner 635
24%
Lorenzo Martin 631
23.9%
Kelvin Thornton 118
4.5%
Charles Harden 116
4.4%
Helen Wright 81
3.1%
Anthony Clarkbanks 36
1.4%
Rodney Clements Jr. 34
1.3%
Janetta Pogue 23
0.9%
Terrance Harris 18
0.7%

Reporting 100%

Prichard City Council District 3

Traci Hale 213
45.8%
Mario Yow Sr. 126
27.1%
Tony Causey 74
15.9%
Mario Cannon 52
11.2%

Reporting 100%

Prichard City Council District 4

George McCall Jr. 220
43.4%
Teresa Bettis 205
40.4%
Brittany Moore 82
16.2%

Reporting 100%

Prichard City Council District 5

Roy Smith II 236
48.9%
Anthony Barry 201
41.6%
Kalla Etheredge 46
9.5%

Reporting 100%

