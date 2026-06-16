Dotch Prichard investigation

Longtime Prichard Police Officer Emanuel Naman Dotch was arrested Thursday on multiple federal charges. Local and federal investigators searched the Prichard Police Department for evidence in his case, which includes allegations of bribery, evidence tampering and more.

The arrest of a Prichard police officer on multiple federal charges has investigators combing through the entire department, and the Mobile County Sheriff’s Office taking over law enforcement operations in the city.

Emanuel Naman Dotch, who has worked for the Prichard Police Department since 2014, entered federal custody Thursday morning on charges of bribery, evidence tampering, civil rights violations and more, for allegations dating back to at least 2020.

Dotch Prichard press conference

(Right) U.S. Attorney for the Southern District of Alabama Sean Costello discusses the arrest of Prichard Police Officer Emanuel Dotch at a press conference attended by Mobile County District Attorney Keith Blackwood, Sheriff Paul Burch, Prichard Mayor Carletta Davis and others.

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