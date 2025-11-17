Mobile County Sheriff MCSO graphic

A 47-year-old man sustained critical gunshot wounds from the nephew of his former girlfriend during a heated argument in Prichard Sunday afternoon, according to the Mobile County Sheriff’s Office.

After firing two shots at Keenta Todd, his aunt’s ex-boyfriend, 23-year-old Kenton Todd called 911 to his home at 2851 McAboy Street a few blocks north of St. Stephens Road. Multiple witnesses told investigators Keenta Todd arrived at the residence, started arguing with his ex-girlfriend and struck her over the head with a bottle, according to MCSO.

