The Tree BBQ and Lounge

The Tree BBQ and Lounge in Prichard (Screenshot of Google Maps 2026).

A Prichard man is in stable condition after being shot near a Prichard bar early Sunday morning, and the Mobile County Sheriff’s Office is looking for his attacker.

A Monday statement from MCSO reads deputies responded to The Tree BBQ and Lounge on Lovejoy Loop just before 3 a.m. after learning Derrick Coplin was shot in the area. A Prichard police officer working security for The Tree reported the shooting.

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