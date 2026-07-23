Prichard Council July 23 2026

The fate of Prichard’s police department remains in limbo after Mayor Carletta Davis skipped Thursday night’s City Council meeting. Without her, councilors said they could not act on a Mobile County grand jury’s recommendation to fire the city’s indicted police chief and dismantle its police department.

On Wednesday, a criminal investigation into the Prichard Police Department culminated in the arrest of Police Chief Walter Knight and Major Aaron Tucker on charges of theft by deception and using their office for personal gain. A special grand jury Mobile County District Attorney Keith Blackwood convened issued the indictments against Knight and Tucker, and called on city leaders to remove Knight from the position he has held since 2016, abolish the Prichard Police Department and reorganize it.

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