FBI Prichard police

A pair of federal agents walk into the Prichard Police Department during an investigation in June 2026.

A federal grant could help the Mobile County Sheriff’s Office cover the costs of hiring more deputies if a temporary takeover of the Prichard Police Department becomes permanent.

The agenda for the Mobile County Commission’s Thursday morning work session included an application for $777,813.36 in U.S. Department of Justice funding to benefit MCSO. The money would come from the DOJ’s COPS Office Hiring Program and would require the county to pay a local match of $194,453.34.

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