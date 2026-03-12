Prichard Police Department

The Prichard Police Department (Photo Provided)

A Prichard police officer is behind bars after being indicted on charges of possessing stolen firearms that were found at the scene of a murder on Wesley Avenue in February.

The Mobile County District Attorney’s Office said in a statement Ryan Phillips faces three charges of second-degree receiving stolen property. Last month, Mobile police responded to a home in the 900 block of Wesley Avenue to investigate an argument that resulted in the death of 44-year-old Sanjuanita Coronado.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In