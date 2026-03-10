Prichard city council 2026

Prichard city councilors and Mayor Carletta Davis dueled Tuesday afternoon over the city’s finances in a meeting highlighted by the mayor claiming the city had just $300 in the bank when she took over.

In an unscheduled, special-called meeting of the Prichard City Council, District 1 Councilwoman Annie Williams claimed Davis has not given the council monthly updates on the city’s bank accounts as required by state law since she took office in November.

