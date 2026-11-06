Prichard city council Nov 6

The Prichard City Council held an emergency meeting to discuss the city's finances on Friday, Nov. 6.

Prichard city councilors sounded an alarm Friday about the finances of the embattled city, saying the general fund is overdrawn and state auditors ought to review recent bank transfers.

After a lengthy emergency meeting and executive session, the five-member body authorized council attorney Moshae Donald to send separate letters to city attorneys Josh Briskman and Ricardo Woods, as well as the Alabama State Auditor’s Office, regarding recent transfers of money from the city’s gas tax account to its general fund account.

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