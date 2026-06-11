Prichard Water Board
By Lagniappe staff

Prichard Water Work & Sewer Board (PWWSB) held a meeting Tuesday night, updating the public on the water crisis. The meeting was hosted and moderated by United Concerned Citizens of Prichard within the Hope Chapel AME Zion Church and followed by a Q&A.

John S. Young, the court-appointed receiver for the PWWSB, outlined the progress within the city, as well as the challenges to come.

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