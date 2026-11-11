Clifton DuBose

Prichard sanitation worker Clifton DuBose died in October 2026 after being shot in a bizarre road-rage incident in August 2026. (Graphics courtesy of Rice and Reese Funeral Home and Metro Jail)

The Prichard sanitation worker facing charges for a bizarre road-rage incident in August died last month from injuries he sustained in the encounter.

Mobile County Sheriff Paul Burch said Clifton Eugene DuBose, Jr. allegedly used the city garbage truck he was driving to run a family of five off Jarrett Road on Tuesday afternoon, Aug. 4. During the encounter, DuBose was shot after allegedly pulling a gun on the male driver of the other vehicle.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription