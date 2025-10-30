A man fatally shot in Prichard weeks ago has been identified and law enforcement is calling on the public to help make an arrest.

Prichard police responded around 5:53 a.m., Oct. 11, to reports of a shooting near Cato Avenue and O’Neil Street, where officers found Willie Cook, 46, suffering from gunshot wounds to his left chest and arm. Investigators believe the shooting occurred at another location.

