Ramona Knight

The wife of indicted Prichard police chief Walter Knight claimed her husband did not resign from his post as Mayor Carletta Davis said he did Friday afternoon, adding Davis would have to fire him to remove him from office. (Screenshot of Ramona Knight's livestream)

The wife of indicted Prichard police chief Walter Knight claimed her husband did not resign from his post as Mayor Carletta Davis said he did Friday afternoon, adding Davis would have to fire him to remove him from office.

Ramona Knight commented on her husband’s Wednesday arrest in a nearly 30-minute-long video posted to Facebook Friday night, hours after Davis posted a statement to her Facebook page that said that she met with Walter Knight on Thursday, asked for his resignation and accepted it.

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