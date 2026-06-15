Elections

Polls around Mobile and Baldwin counties are opening early tomorrow morning at 7 a.m., marking the day of Alabama’s Primary Runoff Election. Just like any election, there are a few things you need to know before walking in.

In Alabama, citizens do not have to vote in the primary elections to be eligible to vote in the primary runoff election. This means, if you have not voted yet–don’t worry! You are eligible to vote for candidates in either party’s run-off, so long as you have not voted in the primary election.

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