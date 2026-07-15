Deann Servos

When people are hungry, they’re usually hungry for a lot more than food. They are often also in need of shelter, employment, legal counseling, health care or much, much more. That’s why when people come to Prodisee Pantry, an emergency food bank and disaster relief nonprofit in Spanish Fort, they are given nutritious food, yes, but also help navigating vital social services.

Executive Director Deann Servos — winner of this year’s Nappie Award for Best Baldwinian Right Now — said they want to get to the root of what is causing someone’s food insecurity, help them solve that issue and then break free from their “cycle of poverty.”

Alyson can be reached by emailing alyson@mobilemask.com.

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