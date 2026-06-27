Mobile County District Attorney's Office SAM&R

Prosecutors claim a rehab clinic accused of using deceptive tactics to “claim-jack” car accident victims is continuing to contact Alabamians statewide and refer them to affiliate locations.

In a motion filed Thursday, Mobile County prosecutors petitioned Circuit Judge Michael Windom to hold South Alabama Medical & Rehab owner Chad Loveless, Alabama attorney John Carradine Baker Sr. and Vacek Law Group in contempt.

Fairhope doctor subpoenaed in clinic fraud probe
Prosecutors target defense attorneys in fraud case
Injury clinic fights to shield IDs of telemarketers
Judge ‘troubled’ with lawyers' ties to clinic fraud scheme

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription