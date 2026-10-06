Edged Data Center

An Edged data center in Texas (Photo courtesy of Edged)

Large data center contracts will be able to take effect without a vote from state utility regulators under new rules approved for Alabama Power.

The Alabama Public Service Commission (PSC) approved the new process Tuesday, Oct. 6, for new data infrastructure expected to use at least 150 megawatts of electricity. While the rules require Alabama Power to publicly disclose the customer, parent companies, project location and maximum contracted power demand, they also carve out provisions allowing many details about the projects to remain confidential.

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Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

Tony Co

No Spire rate hike, but the PSC just let APCO make all the rules on data centers. F*CK us.

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