Mobile animal shelter pups

Photos courtesy of the City of Mobile Animal Shelter

Mobile’s animal shelter is overrun with puppies, and the city is waiving fees to streamline the adoption process.

In a Thursday statement, the city announced a “seasonal influx of puppies” created an urgent need for adoptions from the City of Mobile Animal Shelter. To help relieve the pressure before more puppies arrive, the city has waived all adoption fees for approved applicants.

